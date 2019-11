Fonseca: “Nel primo tempo non abbiamo giocato con intensità e aggressività. Dobbiamo migliorare”

Ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca confessa di aver dato una scossa all’intervallo: ”Alzare la voce? A volte è necessario. Nel primo tempo non abbiamo giocato con intensità e aggressività. Avevamo spazio ma la squadra era lenta, nel secondo tempo meno”. Sul gioco: “Abbiamo bisogno sempre di migliorare. È vero che oggi abbiamo fatto gol da palle ferme ma abbiamo avuto altre situazioni in cui poter fare gol”. Sull’utilizzo di Zaniolo e Pellegrini insieme: ”Possono giocare in due diverse posizioni. È la prima partita di Pellegrini dopo l’infortunio e ha fatto una buona partita, ma è solo la prima.” . Sull’ultimo periodo: “Il periodo in cui abbiamo trovato questo equilibrio è stato con Mancini, un periodo di sicurezza difensiva. Adesso con l’importanza anche di Diawara, ma è vero che Veretout è un giocatore importantissimo in questo momento per noi.”

Foto: Profilo Twitter Roma