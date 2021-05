Fonseca: “Mourinho farà bene alla Roma. Onorerò al meglio la stagione”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla viglia della gara di Europa League contro il Manchester United si è soffermato anche sul suo addio. “Parlando onestamente ho pensato che fosse ora di seguire percorsi diversi con la Roma. Per me la professionalità è un valore sacro. Sono oggi qui come il primo giorno: motivato. Voglio fare il meglio della Roma fino all’ultimo giorno. Mourinho? E’ un grande allenatore, lo sappiamo tutti. Penso che farà un grande lavoro”.

FOTO: Twitter Roma