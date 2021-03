Fonseca: “Mia moglie Cristina è grande tifosa dello Shakhtar. Ma all’andata, tornando a casa, l’ho vista felice per la vittoria della Roma”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro lo Shakthar Donetsk:

“Noi vogliamo vincere. Non possiamo dire che saremo più attenti alla difesa o all’attacco. E’ importante difendere bene, ma se segniamo sarà più complicato per lo Shakhtar. Non siamo venuti qui a difendere”.

Ha passato tanti anni qui allo Shakhtar, ci sono tre momenti che ricorda più di altri?

“E’ difficile, ho passato grandi momenti. Ho vinto sempre le coppe e il campionato. Ci sono tanti momenti importanti passati qui. I più felici sono quando abbiamo vinto campionato, coppa e supercoppa”.

Farà del turn over visto il vantaggio acquisito all’andata?

“E’ vero che abbiamo fatto un buon risultato a Roma, ma conosciamo la qualità dello Shakhtar e dobbiamo essere molto concentrati. Conosco il carattere dei giocatori e vogliono lottare per cambiare il risultato. Dobbiamo fare una grande partita per non avere sorprese”.

Si può dire che è tornato a casa sua?

“Sì, qui è come tornare a casa. Mia moglie e i miei figli sono ucraini”.

Cristina (moglie di Fonseca) è cresciuta qui e per lei lo Shakhtar è molto importante, cosa ha detto alla fine della prima gara?

“Come sapete è una tifosa dello Shakhtar, ma quando io sono arrivato a casa lei era contenta. Abbiamo parlato e lei voleva che vincessi questa gara. Poi siamo sempre attenti a quello che lo Shakhtar fa e se possiamo guardiamo sempre le sue partite”.

