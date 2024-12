Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma: “Non ho parlato con nessuno. Non posso commentare eventuali liti con qualcuno perché non è successo. Mi sento saldo sulla panchina del Milan, non ho parlato con nessuno”.

Foto: Instagram Milan