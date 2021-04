Fonseca: “Mi assumo le responsabilità della sconfitta. Il quarto posto è difficile”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con il Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato 2 giorni fa e abbiamo cambiato molto. Abbiamo problemi con terzini e difensori, abbiamo poche possibilità. Se la squadra sta pensando più all’Europa League credo che dovevamo pensare di più al campionato e non l’abbiamo fatto. Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto, il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato”.

Trippi errori: ““E’ quello che è mancato a questa squadra. E’ una questione di concentrazione, in Europa League la squadra è più concentrata. La squadra ha fatto tanti errori. Devo assumermi le mie responsabilità. E’ difficile, in campionato abbiamo sbagliato di più”.

Compromesso l’obiettivo quarto posto?

“Devo essere onesto, è difficile. C’è la matematica possibilità ma è difficile. Ci sono giocatori che sono stati più importanti durante la stagione per la squadra, Spinazzola è uno di quelli che ha fatto una grande stagione. Oggi non abbiamo avuto Calafiori che era stanco, anche Mancini che ha giocato tutte le partite. Quando non si hanno giocatori poi succede questo”.

Foto: Twitter Inter