Fonseca: “Mi aspetto di essere in panchina a Ryad, non ho segnali del contrario”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così risposto alle domande legate al suo futuro: “Se mi aspetto di essere in panchina a Ryad? Me lo posso aspettare, non ho nessun segnale del contrario. Ora vado a casa, guarderò la partita, e poi penserò a lavorare”.

twitter milan