Fonseca: “Mai sentito abbandonato dalla società. Ora non è momento di fare bilanci”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico della Roma: “Dzeko giocherà domani. Mkhitaryan è un’opzione forte, Carles Perez vediamo come sta. Ha giocato bene e corso molto, ma vediamo come sta fisicamente, perché abbiamo giocato solo due giorni fa. Sono opzioni. La squadra ha smesso di giocare dopo le voci sul passaggio di proprietà? No, per me no. Nessuna relazione. Come ho detto prima della partita contro l’Udinese, il bilancio lo dobbiamo fare alla fine della stagione. Abbiamo 9 partite e l’Europa League. Non è il momento di fare bilanci. Faccio sempre l’analisi dopo la partita, quando vinciamo non va tutto bene e quando perdiamo non va tutto male. La fiducia da Pallotta? Ho sentito sempre, anche in questo momento, il supporto della società e del presidente, di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato dalla società. Pallotta? E’ normale che siamo arrabbiati quando non vinciamo, io lo ero molto. E’ una situazione normale”.

Foto: Twitter ufficiale Roma