Fonseca: “L’obiettivo è raggiungere un posto in Europa. Dzeko? Abbiamo risolto tutti i problemi”

Alla viglia di Spezia-Roma, ultima gara di questo campionato ed ultima di Fonseca sulla panchina giallorossa, il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa. “Ci siamo allenati bene questa settimana. Mi sembra che i giocatori siano motivati, tutti qui sappiamo quanto è importante vincere e arrivare in Europa il prossimo anno, per questo penso che siamo tutti concentrati e preparati per fare una buona partita”.

Poi su Dzeko: “L’avergli tolto la fascia non ha influenzato il campionato di Dzeko. L’ultima partita di Edin ha dimostrato che abbiamo risolto tutti i problemi. Pedro ha iniziato bene la stagione, poi un problema fisico lo ha frenato. Credo stia tornando quello di prima”.

FOTO: Twitter Roma