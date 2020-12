Fonseca: “L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Domani in porta giocherà Pau Lopez”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna. Questi i passaggi più significativi: “Pellegrini e Veretout hanno recuperato e si sono allenati ieri e oggi con la squadra. Giocheranno domani. Smalling? Si è fermato tanto tempo e deve ancora trovare la condizione migliore, però deve ancora migliorare prima di tornare a fare 90 minuti. Pau Lopez? Ha sempre lavorato bene, giocando in Europa League. Sta lavorando per ritornare a giocare, domani toccherà a lui. Friedkin ha chiesto la qualificazione in Champions? Non c’è bisogno che il presidente mi chieda nulla. Io ho fissato dal primo giorno di questa stagione l’obiettivo: vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. L’anno scorso siamo arrivati quinti, fare meglio vuol dire entrare nelle prime quattro. Sappiamo che ci sono sette-otto squadre molto forti che vogliono lo stesso, ma lotteremo per fare meglio. Per competere con Inter e Juve serve tempo, fanno investimenti diverse da tutte le altre, ma noi vogliamo lavorare per essere vicini a queste due squadre. Abbiamo cambiato proprietà, la squadra è cambiata molto dal primo giorno che sono qui. Il ricordo di Paolo Rossi? Un giocatore che ho ammirato molto da ragazzino, mi piaceva molto vederlo. Mi dispiace per il calcio italiano e una parola di conforto va a alla sua famiglia“.

Foto: Twitter Roma