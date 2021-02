Fonseca: “L’atteggiamento ha fatto la differenza. Dzeko? Domani valuteremo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha così analizzato la vittoria contro lo Sporting Braga: “Abbiamo fatto una buona partita, era importante vincere. Abbiamo gestito i giocatori ed era importante e penso che abbiamo vinto bene”.

Su come faccia la Roma a sopperire a tutte le assenze: “Penso l’atteggiamento, far giocare Karsdorp difensore centrale non è facile ma ha giocato molto bene, anche Veretout era fuori posizione, mi piace quando i giocatori fanno questi sacrifici per la squadra e fanno bene. Abbiamo avuto rispetto per una squadra forte ma penso che abbiamo vinto bene.

Su Dzeko: “Non penso che sia grave ma faremo le valutazioni domani”.

Foto: Twitter Roma