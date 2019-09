Fonseca: “L’Atalanta ha meritato, noi mai in controllo. È un campionato difficile”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Loro hanno meritato la vittoria, hanno fatto una buona partita, noi male. Abbiamo avuto difficoltà con le marcature a uomo in tutto in campo. Sentivo che non eravamo mai in controllo della partita, sono andati meglio loro. Abbiamo avuto occasioni, è vero, se avessimo fatto gol sarebbe stato diverso. Le partite sono così, devo dire con onestà che non abbiamo fatto una buona partita. Domani è un altro giorno. Dobbiamo continuare come sempre, anche quando abbiamo fatto 3 vittorie. Dobbiamo continuare a imparare, questo è un campionato molto difficile”.

