Fonseca: “La squadra sta bene. Con Zaniolo non c’è stato nessun caso. Dzeko è motivato”

Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “La squadra è in un buon momento, sia tatticamente che fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere su tutti i livelli. E’ importante dire che ora pensiamo solo al campionato. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione. La squadra sta bene ha trovato fiducia con questo modulo. Dobbiamo far bene ora per arrivare alla partita con il Siviglia. Zaniolo titolare? Vediamo domani. E’ vero che Zaniolo è stato molto bene nell’ultima partita, ma non possiamo dimenticarci che Zaniolo non si è allenato molto prima della Spal. E’ importante gestirlo bene dopo sei mesi di infortunio. Per me non c’è stato un caso. Ho sempre detto la verità. Per me non c’è nessun problema qui. Abbiamo parlato con Nicolò e andava tutto bene. Dzeko? Sta bene, non è scontento. E’ molto motivato. E’ importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è”.

FOTO: Twitter Roma