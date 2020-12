Fonseca: “La squadra ha reagito bene. Ho fiducia nei nostri portieri, quando si perde sbagliamo tutti”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari. Il tecnico portoghese ha risposto in maniera piuttosto veloce a tutte le domande: “Pedro? Non ha nessun problema fisico, domani giocherà. Smalling? È normale che non sia al meglio, è tornato solo da due partite ma sta migliorando. Non è vero che con la difesa a tre gioca peggio, ricordo tante partite in cui ha giocato bene. La società si è fatta sentire dopo Bergamo? Quando non vinciamo siamo sempre di cattivo umore tutti, lavoriamo insieme per vincere domani. Stiamo lavorando per migliorare le nostre prestazioni difensive in ogni momento della partita. Prestazioni deludenti dei portieri? Quando si sbaglia, sbagliamo tutti, sono io il principale responsabile. Ho fiducia totale nei portieri. La reazione della squadra alle mie parole? È stata buona, hanno capito il senso delle mie parole. L’errore di Karsdorp? Si guarda solo all’ultimo momento dell’azione, ma non è solo un problema individuale ma collettivo, a partire dalla poca pressione sul cross fino al fatto che ci siamo abbassati troppo. Spinazzola? Non sta bene, non giocherà domani“.

Foto: Twitter Roma