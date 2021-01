Fonseca: “La Roma non si è rotta. Il problema dei cambi? Ne parleremo internamente”

Paulo Fonseca ha parlato così dopo la sconfitta con lo Spezia e l’eliminazione dalla Coppa Italia:

Si è rotta la Roma?

“No. Questa partita ha dimostrato che non è così. E’ vero che non abbiamo iniziato bene, ma dopo la squadra ha reagito bene e creato occasioni specialmente nel secondo tempo. Dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra ha dimostrato voglia di cambiare questo momento e abbiamo creato situazioni per cambiare il risultato”.

Il Milan ha preso 3 giocatori, lei si aspetta un aiuto sul mercato dalla società?

“Stiamo lavorando tutti insieme per le migliori soluzioni per migliorare la squadra”.

Un commento sui cambi…

“Se c’è stato un problema, è un problema di cui parleremo internamente”.

Foto: Twitter Roma