Fonseca: “La polemica con l’arbitro Maresca? Questione chiusa”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky a proposito della gara di domani contro il Cska Sofia, ultima giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra giallorossa è già qualificata da prima del suo raggruppamento. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Ora diventa divertente, con le big che scendono dalla Champions.Dopo la fase a gruppi ci saranno in gara squadre molto forti. Lo dico sempre, è una mini Champions League, vediamo che succede. Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Non abbiamo finito: è vero che abbiamo il primo posto, ma scendiamo in campo per vincere. Corsa al quarto posto in campionato? È difficile, come a immaginavo. Il campionato in questo momento è molto equilibrato, con squadre forti che possono lottare tutte per i primi posti della classifica. L’arbitro Maresca? È una questione chiusa per me, ora penso solo alla partita col Cska. Pellegrini? Deve rimanere concentrato sul campo, per me ha fatto una grande partita col Sassuolo. Recuperi per Bologna? Penso che Veretout sarà pronto e potrà giocare, Mancini è un po’ più difficile”.

Twitter: Roma