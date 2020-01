Fonseca: “La Juve ha un’altra qualità. Mercato? Mi aspetto due rinforzi, gli infortuni preoccupano”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto così ai microfoni dei Rai Sport dopo il ko con la Juve in Coppa Italia: “La differenza nel primo tempo è stata l’efficacia. La squadra ha giocato bene fino agli ultimi trenta metri ma poi la qualità tra le due squadre è diversa. Loro hanno sfruttato le occasioni. Preoccupato per gli infortuni? Molto preoccupato, vediamo come sta Diawara e speriamo che non sia grave, altrimenti penseremo al derby con i calciatori che avremo a disposizione. Ora abbiamo la Lazio e sarà una partita diversa. Dobbiamo lavorare sui palloni che perdiamo, abbiamo preso due gol in contropiede. Loro hanno fatto bene sul terzo gol, noi difendiamo in quella maniera. Mercato? Mi aspetto qualche rinforzo: speriamo che possiamo prendere un paio di giocatori perché ne abbiamo bisogno”.

Foto: Twitter ufficiale Roma