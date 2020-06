Fonseca: “La forma fisica mi preoccupa. Il Milan ha avuto più giorni per preparare la sfida”

Intervistato da DAZN al termine della gara persa contro il Milan, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha così parlato: “Penso che abbiamo fatto una buona partita il primo tempo, senza grande intensità ma abbiamo controllato. Nel secondo tempo è vero che dopo dieci minuti il Milan ha pressato più alto senza creare grandi occasioni, dopo abbiamo regalato la partita con una situazione identica a quella contro la Sampdoria. Loro erano più freschi nel secondo tempo. Dobbiamo lavorare per vincere le partite, è difficile ma dobbiamo vincere la prossima gara. Era vero che la squadra stava più bassa e con difficoltà nell’uscire, qui la forma fisica ha influenzato nel secondo tempo. Il Milan ha avuto più giorni per preparare la sfida, abbiamo perso due volte la palla senza avere una reazione. Penso che anche in queste situazioni non possiamo regalare il primo gol. Mi preoccupa la forma fisica, giocheremo tra due giorni. Mantenere la continuità è difficile cambiando molti giocatori, siamo però pronti e preparati per lottare fino alla fine.”

Foto: sito ufficiale AS Roma