Fonseca: “La classifica dice che la Lazio è più forte, sta a noi dimostrare il contrario. Politano? Arriverà un altro al suo posto”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro la Lazio: “E’ bellissimo per noi vedere questo appoggio dei nostri tifosi romanisti, sono molto contento. E’ importantissimo per noi. Dobbiamo lottare per loro e fare una buona partita perché loro meritano il nostro impegno. Chi gioca meglio ha possibilità di vincere. Se giochiamo una partita e speriamo nella fortuna, la possibilità di perdere è molto alta. Una squadra che domina la partita, che ha iniziativa e coraggio è sempre più vicina alla vittoria“.

Formazione

“Abbiamo Perotti e Pastore che non hanno la condizione per iniziare la partita ma saranno in panchina, è una buona notizia. La squadra sta bene, è fiduciosa e motivata. Abbiamo la condizione per fare una buona partita domani. Devo dire che giocheremo con la difesa a 4 e non a 3, se gioca Spinazzola, Santon, Kolarov, domani vediamo”.

Centrocampo Roma

“Su Diawara sono ottimista, i prossimi giorni sono importanti. Sta migliorando e credo che non abbiamo bisogno dell’intervento. Sono io che parlo, dico quello che credo perché ho parlato con Diawara oggi e mi ha detto che è meglio di ieri. Giocherà Cristante, è vero che Cristante non è nella condizione di fare 3 partite dopo l’infortunio ma in questo momento non abbiamo altre soluzioni. Se Mancini gioca come centrocampista non è la stessa cosa di Cristante. Nella mia opinione non dobbiamo cambiare molto la squadra in questo momento”.

Sulla Lazio

“La classifica dice che è più forte perché è al terzo posto, noi siamo al quarto ma pensiamo che questo dobbiamo dimostrarlo in campo domani, che siamo forti. Ho fiducia in tutti. Se sono preoccupato? Sono preoccupato perché se si infortuna un giocatore non ho altre alternative, ma non per la fiducia nella squadra. Non mi piace lamentarmi in questo momento, giochiamo con questi, deve essere così”.

Politano

“Se sono deluso? No, devo dire che quando abbiamo pensato a un giocatore per la posizione di Zaniolo abbiamo pensato a tre o quattro soluzioni. Non solo Politano. Abbiamo avuto la possibilità di fare questo scambio con l’Inter. Non l’abbiamo fatto e non voglio parlare del perché ma penso che tanto Guido come Petrachi hanno difeso bene l’interesse della Roma. Non abbiamo questa possibilità ma altre, penso che nei prossimi giorni voi vedete un nuovo giocatore per questa posizione”.

Foto: Twitter Roma