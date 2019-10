Fonseca: “Kolarov non riposa, Under è pronto. Serie A difficilissima”

“Florenzi è il nostro capitano e giocherà. Kolarov non riposa, Under è nuovamente a disposizione e sta bene”. Toglie ogni dubbio Paulo Fonseca, nella presentazione, in conferenza stampa, della sfida di domani che la Roma disputerà contro l’Udinese.

Sull’impatto con la Serie A: “È un campionato difficilissimo, le piccole sono pericolose e si affrontano sempre moduli e idee di calcio molto differenti fra loro”.

Ancora sulla gara di domani: “Pastore e Perotti? Non penso che cambierò molto, mi aspetto un’Udinese corta e compatta, sarà una sfida diversa rispetto a quella con il Milan”.

foto: Roma Twitter