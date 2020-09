Fonseca: “Kardsrop resta con noi, domani sarà titolare. Kumbulla difficilmente dall’inizio”

Prima conferenza stampa di Fonseca prima dell’esordio in campionato di domani contro l’Hellas Verona: “Kumbulla è arrivato ieri, sarà della partita ma non è ancora pienamente pronto e deve capire il nostro modo di giocare. Dzeko domani ci sarà, non ha senso parlare per ora dello scambio con Milik”. Su Kardsrop: “Non è una soluzione di emergenza, rimarrà alla Roma, abbiamo fiducia in lui, si è allenato bene in queste settimane”.

Foto: Twitter Roma