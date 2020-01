Fonseca: “Kalinic resta alla Roma, non ci saranno cessioni. Vincere trofei? Non creiamo pressioni alla squadra”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino: “La squadra sta bene, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. E’ motivata e sarà importante iniziare l’anno bene. Sarà importante fare una gara buona domani. E’ sempre difficile giocare contro il Torino. Le ultime tre partite in trasferta non hanno perso: ne hanno vinte due e pareggiata una”.

Kalinic

“Kalinic sta lavorando bene e sta migliorando. Penso che potrà giocare di più in questa parte finale della stagione. Ho sempre detto che non è facile in questo mercato trovare nuovi giocatori. E’ vero che per noi è importante che Kalinic resti con la squadra. Sta lavorando bene e credo che potremo avere un Kalinic migliore”.

Bruno Peres

“Bruno è un giocatore della Roma e ha finito il prestito. E’ un giocatore che Petrachi conosce bene: ne abbiamo parlato e ha iniziato a lavorare. Vediamo se potrà aiutare la squadra. In questo momento non sta bene fisicamente”.

Under

“Io in questo momento non penso a perdere nessuno dei nostri giocatori. Under fa parte della squadra. Possono giocare in undici e Zaniolo sta in un buon momento. Under deve lavorare per sfruttare l’occasione e giocare”.

Obiettivi 2020

“Vincere trofei? Non è giusto creare questa pressione alla squadra. Abbiamo iniziato un nuovo processo e cambiato molti giocatori. La squadra deve solo pensare alla prossima partita e con il Torino dobbiamo vincere”.

Zaniolo

“Ha sempre margini per migliorare. Zaniolo non era un giocatore che tatticamente pensava molto bene. Oggi è un giocatore che trova lo spazio e lo cerca nel tempo giusto. Deve imparare meglio i tempi per decidere. E’ un talento enorme e potrà essere tra i migliori in Italia”.

Momento Roma

“Non guardo al passato. La situazione è questa e in molte partite non abbiamo avuto tanti giocatori. In molte di queste, però, abbiamo giocato bene con i calciatori che avevamo in quel momento. Non mi piace avere delle scuse. Penso che anche nei momenti difficili tutti i giocatori hanno avuto buone risposte. Non mi piace immaginare altri scenari passati o futuri. Penso solo al presente che è domani contro il Torino”.

Foto: Twitter Roma