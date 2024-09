Fonseca: “In una famiglia non siamo sempre d’accordo, l’importante è che si capiscano le decisioni”

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, analizza ai microfoni di Sky Sport la prima vittoria in campionato contro il Venezia: “Dobbiamo gestire le cose in maniera tranquilla ed equilibrata, facendo le scelte migliori per la squadra. Leao e Theo hanno capito la scorsa partita, perché prima viene la squadra. Sono giocatori molto importanti e oggi lo hanno dimostrato, non ho bisogno di confronto quando devo farlo. In una famiglia non siamo sempre d’accordo, l’importante è che si capiscano le decisioni. Il campionato del Milan inizia stasera? No, abbiamo cominciato quattro giornate fa perdendo punti che dobbiamo recuperare. Vincere in questo modo è stato importante per ridare fiducia in quello che facciamo ai nostri giocatori. Adesso è tutto importante, l’atteggiamento è fondamentale per una squadra che vuole giocare così. Il lavoro di campo è stato importante ma anche quello nello spogliatoio”.

Poi ha proseguito: “Questa settimana ho già iniziato a pensare alle prossime tre partite, so l’importanza del derby ma adesso devo pensare al Liverpool che sarà una partita molto difficile. So quanto è importante per i tifosi, che nelle ultime partite non abbiamo vinto. Lavoriamo per cambiare le cose e fare due buone partite.”

Infine: “Più pressioni a Milano o a Roma? La Serie A è diversa da tutto il resto, devo gestire le situazioni con grande equilibrio restando focalizzato sul mio lavoro e far capire ai giocatori l’importanza del nostro gioco. Non so dire se ci sono più pressioni qui o a Roma, se non vogliamo aver pressioni non possiamo fare questo mestiere”.

Foto: Instagram Milan