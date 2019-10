Fonseca: “Il Wolfsberger l’Atalanta d’Austria. Rifiatano Kolarov e Dzeko, gioca Kalinic”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Wolfsberger in Europa League: “Mi aspetto sicuramente una partita difficile contro un avversario che ha battuto il Borussia per 4-0. Una squadra evidentemente di qualità e ho avuto modo di vedere la partita. E’ una squadra aggressiva fase difensiva e temibile in contropiede. Non vi rivelerò se giocheranno o meno, domani lo vedrete. Può succedere perché loro hanno giocato tutte le partite e hanno bisogno di tirare un po’ il fiato. Come ho sempre detto quello che conta è la prossima partita. Scenderemo con l’ambizione di vincere senza guardare troppo avanti. Dobbiamo vincere senza fare troppi calcoli. Mkhitaryan e Pellegrini non sono con noi, ma ci sono qui giocatori che godono della mia fiducia. Faremo una buona partita. Il problema Mkhitaryan se lo portava dall’Arsenal? Già lamentava un fastidio all’adduttore e con questa densità di partite era chiaro che potesse accusare qualche fastidio. A scopo preventivo lo avevo tenuto fuori con l’Atalanta e aveva recuperato bene. Poi si è fatto male a Lecce, ma è un normale risentimento. Sia Kolarov che Dzeko hanno bisogno di rifiatare. Kalinic giocherà dall’inizio. Su Zappacosta va fatto un discorso diverso, sta bene, si è allenato con noi negli ultimi tre giorni ma non è ancora pronto per cominciare subito. Domani una battaglia proprio come contro l’Atalanta? È curioso perché proprio nei giorni scorsi mi dicevano che avremmo giocato contro l’Atalanta d’Austria. Sono forti nei duelli, ma non giocano uomo contro uomo a tutto campo. È una squadra reattiva quando perde la palla ed è presente nei duelli fisici. Smalling? Non giocava da tempo e ora ne ha fatte due di seguito. Ha fatto bene, ma può migliorare anche sotto il profilo del posizionamento rispetto alla linea difensiva. Con questi accorgimenti potrà aiutare i suoi compagni”.

Foto: Roma Twitter