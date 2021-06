Fonseca, il Tottenham si allontana. La Fiorentina torna in quota (e c’è Garcia)

Paulo Fonseca ha rotto con il Tottenham, era lui il principale candidato per la panchina degli Spurs, poi sono sorti problemi di varia natura che hanno portato alla frenata pressoché definitiva. Adesso per il portoghese, che sognava la Premier ma che sarebbe rimasto volentieri in Italia, riprende quota per la Fiorentina che si è appena congedata da Gattuso con la risoluzione di stamattina. Fonseca era il candidato forte prima degli accordi con Ringhio. La clamorosa frenata può riportarlo in orbita viola, frenando i giri di perlustrazione fatti su altri allenatori nelle ultime ore. In lizza resta sempre Garcia.

Foto: Twitter Roma