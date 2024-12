Fonseca: “Il primo gol dell’Atalanta è irregolare. E’ una mancanza di rispetto verso il Milan”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, scagliandosi contro la direzione arbitrale che ha deciso di assegnare il primo gol dell’Atalanta. Il Milan si lamenta per una presunta spinta di De Ketelaere su Theo Hernandez.

Queste le sue parole: “Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile. Non ci sono dubbi su quell’episodio. Io so che quello dell’arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c’è rispetto nei nostri confronti”.

Hai detto al quarto uomo di non aver paura di parlare: “Io non ho paura di dire la verità. Io ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane succede sempre la stessa cosa. Manca sempre il rispetto per il Milan. Iniziamo la partita con un gol che non è regolare e questo cambia la partita. Questo arbitro ha fatto il VAR contro l’Udinese e potete vedere cosa è accaduto contro l’Udinese”.

