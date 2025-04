Fonseca: “Il Milan? Un decennio difficile. In Italia non danno tempo agli allenatori”

Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ex Milan, con cui si è separato a inizio gennaio scorso, intervistato dal The Guardian, si è soffermato sulla esperienza in Italia e sui rossoneri.

Queste le sue parole: “Il Milan? Nell’ultimo decennio il Milan ha vinto lo scudetto una sola volta. È un momento difficile per loro. È stato un piacere essere lì e mi dispiace davvero di non aver avuto tempo per continuare a lavorare. Penso che la mentalità in Italia sia completamente diversa da quella in Inghilterra, dove si dà tempo all’allenatore. Ma è il modo in cui vivono il calcio”.

Foto: twitter Milan