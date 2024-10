Fonseca: “I rigori sbagliati? Pulisic è il primo tiratore, sono arrabbiato, non deve accadere più”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Diverse cose sono mancate. Nel primo tempo ci è mancata aggressività difensiva e nei duelli. Il modo in cui abbiamo preso gol lo fa vedere chiaramente, hanno vinto quasi sempre le seconde palle. Non siamo stati rigorosi nella struttura. E poi i rigori sbagliati… Però abbiamo creato per fare più gol della Fiorentina. Vincere le partite in Serie A è difficile, se poi sbagli due rigori e prendi gol come il secondo… Bisogna essere obiettivi, è così”.

Cosa le è piaciuto meno? Un giudizio sull’arbitro? “Non mi piace parlare dell’arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l’abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi… Quanti rigori vediamo in Serie A?”.

Che ne pensa dei passaggi di consegna per i rigori? “Non deve succedere mai più, l’ho detto ai giocatori. Sono incazzato, il tiratore è Christian Pulisic”.

Ora la sosta. “Fa lo stesso se ci sono voci, non sono importanti per me”.

Come si spiega il calo di prestazione? “In Italia quando vinci hai fatto una grande partita. Non abbiamo segnato e siamo la peggior squadra del mondo, così come io sono il peggior allenatore. So come stanno le cose, ma io non posso essere così”.

Foto: twitter Milan