Fonseca: “Ho sentito Mourinho, è stato corretto. Futuro in Italia? Non posso dire niente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato della partita vinta contro il Crotone: “Molti di questi giocatori avevano fatto la partita contro il Manchester United, non era facile gestire le forze ed avere un’intensità alta. Darboe e Reynolds? Il difensore sta molto bene, sta dimostrando la quantità che ha. Reynolds ha bisogno di tempo, oggi ha giocato per la prima volta come terzino sinistro. Ha qualità, ma ha bisogno di tempo”.

Sull’eliminazione contro il Manchester United: “Se rifarei la stessa partita tattica del secondo tempo di Manchester? Sì, avevamo fatto un buon primo tempo, ero fiducioso sulla partita, eravamo in vantaggio. Mourinho? E’ stato molto corretto, ci siamo sentiti e abbiamo parlato. Abbiamo un buon rapporto. Se lo affronterò il prossimo anno in Italia? In questo momento non posso dire niente”.