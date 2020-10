Fonseca: “Ho fiducia nella società, serve fare il turnover”

Il tecnico della Roma Fonseca alla vigilia della gara in Europa League contro Young Boys ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Sono soddisfatto, l’importante è avere giocatori esperienza ma anche giovani come Villar, Carles Perez e altri che abbiamo in squadra. Si sono adattati al nostro club, al nostro calcio e sono giocatori su cui abbiamo tanta fiducia per il futuro e per il presente. Stiamo lavorando insieme con l’obiettivo di far tornare la Roma più forte ogni giorno. Siamo tutti insieme ed è molto importante, sento la fiducia di tutta la società. Cambio giocatori? Sì, anche di più. Ho fiducia in tutti i giocatori, è importante fare adesso il turn-over.”

Foto: twitter Roma