Fonseca: “Ho fiducia in tutti i calciatori, adesso pensiamo alla sfida con il Milan”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Paulo Fonseca dopo la vittoria in rimonta contro lo Young Boys. Queste le parole del tecnico della Roma dopo i tre punti all’esordio in Europa League: “ E’ stata una partita difficile contro una squadra che in casa gioca sempre bene, due anni fa ha battuto anche la Juve. Io sono soddisfatto di tutti i miei calciatori. Mancano ancora tante partite, ma iniziare con una vittoria è molto importante. Ora dobbiamo pensare alla sfida con il Milan, ci penseremo dopo a chi dovrà giocare. Spinazzola? Sta molto bene, è in un buon momento di forma. E’ stato bello vedere buone risposte da calciatori come Juan Jesus, Fazio e Pau Lopez che non giocavano da molto tempo.”

Foto: twitter Roma