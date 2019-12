Fonseca: “Grande vittoria, ma serve equilibrio. Mercato? Non è facile migliorare questa Roma”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria per 4-1 in casa della Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto di questa partita. E’ stata una vittoria importante e l’abbiamo preparata bene. Abbiamo fatto una gara non facile. La Fiorentina ha fatto buoni risultati con Inter, Juve e Atalanta, ma noi abbiamo fatto una grande partita. Champions League? Per me conta solo la prossima partita. Devo dire che abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma dobbiamo ancora migliorare e vincere sempre. Quarto posto? Io penso che dobbiamo essere equilibrati. Non è che essendo al quarto posto allora dobbiamo pensare che tutto vada bene. Alla fine manca molto. E’ importante essere sempre equilibrati. Se il mercato può migliorare la Roma? Io ho detto che questo non è un mercato facile. Se noi vogliamo un giocatore per migliorare la squadra, deve essere meglio di quelli che ci sono oggi. E non è facile trovare giocatori che possano giocare qui subito”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma