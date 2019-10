Fonseca: “Giusta la mia espulsione, ma Massa inizialmente non aveva fischiato fallo”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Roma-Cagliari: “Giusta la mia espulsione, non ho alcun dubbio su questo. Nel primo tempo il fallo di Diawara non c’era, mi chiedo perchè non abbiano consultato il VAR. Goal di Kalinic? Inizialmente Massa non aveva fischiato fallo, poi dopo l’intervento del VAR ha cambiato idea. Abbiamo fatto una bella partita, con molte occasioni e concedendo poco. Abbiamo dominato e creato molto, ma questo è il calcio, dobbiamo accettarlo”.