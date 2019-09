Fonseca: “Giocheranno calciatori poco utilizzati. Smalling non è ancora pronto”

Alla vigilia della trasferta a Bologna della sua Roma, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “La squadra sta bene fisicamente ed è motivata. Abbiamo avuto il vantaggio di poter cambiare dei giocatori e domani giocheranno dei calciatori che non sono stati utilizzati. Il Bologna è in testa alla classifica, imbattuto. È una squadra motivata che riflette il carattere del proprio mister ma, pur conoscendo la loro qualità e il buon momento che stanno attraversando, noi non cambieremo il nostro modo di affrontare la partita. Siamo due squadre molto forti dal punto di vista fisico, che in diversi momenti della gara possono giocare uomo contro uomo e noi ci siamo focalizzati su questo nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione. Evidentemente, serve essere forti e presenti nei duelli fisici oltre a essere molto mobili. Credo la squadra sia pronta. La gara di Europa League aveva caratteristiche diverse da quelle del campionato e per questo abbiamo giocato con un giocatore più fisico come Diawara. Domani non vi sembrerà nuovo, invece, ma giocheranno Veretout e Cristante. Mkhitaryan sta bene fisicamente ed è arrivato in ottime condizioni. Quella contro il Sassuolo è stata la prima partita e c’erano state poche occasioni per allenarci insieme. Il suo margine di miglioramento è notevole. Smalling dopo la partita in Europa ha ripreso ad allenarsi con noi, ma non è al top. Ho optato per fargli fare un allenamento personalizzato in questi giorni per averlo al meglio contro l’Atalanta. Kolarov ha sempre giocato, ma non possiamo risparmiare tutti. Vedremo domani se sarà del match oppure no. Spinazzola finora l’ho utilizzato a destra, ma può essere un’alternativa anche a sinistra. Per ora abbiamo dovuto ragionare anche con l’infortunio di Zappacosta. Ovviamente ho appreso con tristezza la notizia dello stato di salute di Mihajlovic. Lui è un lottatore e domani saremo avversari in campo. Gli auguro di vincere la sua battaglia perché questa è una questione molto più importante della partita di domani“.

Foto: twitter Roma