Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli: “Abbiamo giocato contro una bella squadra, ma noi abbiamo iniziato molto bene la partita, con la palla tra i piedi, partendo sempre da dietro. Abbiamo fatto un bellissimo gol, poi abbiamo sbagliato il rigore, la squadra ha sentito addosso questo momento e abbiamo perso aggressività. E’ normale che contro una squadra come il Napoli si abbia una reazione come quella. Poi all’intervallo ho detto alla squadra di continuare a pressare alti, così abbiamo controllato sempre la partita e fatto un secondo tempo. Questo è l’atteggiamento che bisogna avere. Abbiamo tanti infortunati. La squadra ha capito il momento, ha capito di dover rimanere sempre insieme. Giochiamo da squadra, così siamo più forti. Terzo posto? Finora non abbiamo vinto nulla, bisogna pensare alla prossima partita. Voglio che pensiamo partita dopo partita. Siamo in una posizione giusta, ma la cosa più importante è la prossima partita”.

Foto: Twitter ufficiale Roma