Fonseca: “Fofana? Sono soddisfatto dall’arrivo dei giocatori. Non aspetto altro dal mercato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato di Youssouf Fofana: “Aspetterò gli esami medici, poi parlerò. Dico solo che sono soddisfatto dell’arrivo dei giocatori. Loftus-Cheek può anche giocare da mediano, oltre che da trequartista. Con l’arrivo di Fofana il mercato è chiuso in quanto ad arrivi. Dobbiamo far uscire giocatori, perché ora siamo tanti e non è facile lavorare con tanti giocatori”.

Foto: twitter Milan