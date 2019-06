Fonseca: “Fiducioso di questa nuova sfida. Voglio una Roma coraggiosa e competitiva”

Dopo aver firmato un contratto che lo legherà alla Roma per le prossime due stagioni, Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale giallorosso: “Sono molto contento, emozionato e fiducioso in vista di questa nuova sfida che mi aspetta. Sin dal primo momento non ho mai avuto dubbi sull’opportunità di venire alla Roma. È un grande Club, con grandi tifosi. Voglio costruire qualcosa che possa portare fiducia ed entusiasmo al Club e ai suoi tifosi. Ringrazio il presidente Jim Pallotta e Guido Fienga per questa opportunità. Sono molto entusiasta”. Alla domanda sulla Roma che i tifosi devono aspettarsi risponde: “Coraggiosa, che scenda in campo con lo stesso approccio a prescindere dal fatto che l’avversaria sia una squadra piccola o grande. Dobbiamo costruire una squadra competitiva, che metta in pratica un gioco di qualità, un calcio che renda orgogliosi i tifosi. La qualità del gioco per me è molto importante. Ovviamente vogliamo vincere, l’obiettivo principale è quello, ma allo stesso modo vogliamo metter su una squadra che sappia esprimere un gioco di qualità. A me non basta solo vincere. Ovviamente mi piace, ma voglio vedere le nostre idee applicate sul campo.”

Foto: Twitter ufficiale Roma