Fonseca: “Esclusione Leao? Per me è solo una scelta, non c’è nessun conflitto”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport poco prima della sfida contro il Monza, partendo dalla terza panchina consecutiva di Rafael Leao: “Io devo pensare non solo a questa partita ma anche alla prossima contro il Real Madrid. Devo fare la gestione della squadra. Non voglio entrare nei dettagli. Questa è la squadra giusta per sfidare il Monza, pensando anche al Real Madrid. Non voglio entrare nei dettagli. Per me è solo una scelta, non c’è nessun conflitto. È solo un’opzione, io so come stanno le cose. Quello che è importante per me oggi è avere una squadra per vincere a Monza”.

Foto: Instagram Milan