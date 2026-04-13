Fonseca: “Endrick l’ho voluto fortemente, avevamo bisogno della sua reazione”

13/04/2026 | 11:10:09

Prosegue la grande stagione di Endrick con la maglia del Lione, il tecnico Paulo Fonseca lo ha elogiato in conferenza stampa: “Come allenatore, dobbiamo trovare delle strategie per ottenere delle reazioni dai giocatori ed è quello che ho fatto. Abbiamo parlato per capire la reazione di un giocatore importante per noi, che ha bisogno di fare di più. Penso che abbia reagito bene e abbia avuto la reazione di cui avevamo bisogno. È stata positiva. Lo abbiamo voluto fortemente”.

foto x lione