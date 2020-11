Fonseca e il regalo da parte dello Shakhtar: in arrivo un antifurto

Curioso siparietto tra il club di Donetsk e il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Infatti, negli scorsi giorni, l’allenatore dei giallorossi ha subito un furto nel suo appartamento per un valore di circa 100mila euro. L’incidente, capitato al tecnico, ha preoccupato la dirigenza dello Shakhtar Donetsk che ha deciso di mandare un bel regalo al suo ex allenatore: gli arriverà uno dei migliori sistemi di sicurezza al mondo, progettato da un’azienda ucraina di nome Ajax. La proposta è stata lanciata da Darijo Srna, ds degli ucraini ed ex difensore del Cagliari.

Foto: screen video Instagram Shakhtar