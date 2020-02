Fonseca: “E’ facile inventare cose riguardanti lo spogliatoio. Se non volessi pressioni non starei qui, sono pronto”

Alla vigilia del match valevole per i sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Roma Paulo Fonsesa.

Di seguito una parte di quanto emerso.

“Sono preoccupato solo di quello che dobbiamo fare per vincere la partita. Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro anche se giocheremo contro una squadra. Ci sono segnali che la squadra potrà fare bene. Continuiamo a credere che sia possibile arrivare in Champions anche attraverso il campionato. Noi dobbiamo tornare a essere la squadra di prima, senza creare aspettative”.

Sul rapporto con la squadra.

“Abbiamo una buona relazione, come sempre. È facile inventare cose di spogliatoio ora come i colloqui con i giocatori. Siamo qui per lavorare onestamente senza nessuna intenzione di nascondere niente. Non è giusto quando si inventano queste cose. Si è creata a Roma una negatività che non capisco. La prima cosa che mi hanno detto ‘A Roma è difficile, c’è una grande pressione’. Ma se non vuoi pressione non devi allenare in Serie A. A Kiev se non vinci una partita i tifosi aspettano calciatori e allenatore. Non posso allenare una squadra che vuole vincere se non volessi pressioni. Sono qui e sono pronto”.

Su Pellegrini e Diawara.

“Pellegrini ha accusato di più la responsabilità del momento che l’infortunio. Deve essere più equilibrato e deve giocare senza fretta e senza voglia di dimostrare. Su Diawara siamo molto ottimisti. Due giorni fa ha iniziato ad allenarsi con noi e siamo ottimisti. Ho parlato con lui dopo l’allenamento e mi ha detto che stava bene e senza dolore”.

Foto: Twitter ufficiale Roma