Paulo Fonseca torna in panchina. Il tecnico portoghese infatti, dopo il biennio alla Roma tornerà ad allenare un club. Avventura in Francia per il tecnico che è appena arrivato a Lille. Sarà dunque lui il nuovo tecnico dei francesi. Dopo l’arrivo in aeroporto, ora si aspetta solo l’annuncio ufficiale, che darà il via alla nuova avventura di Fonseca.

Foto: Twitter Roma