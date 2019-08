Fonseca: “Dzeko giocherà dall’inizio contro il Real Madrid. Icardi…”

Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida amichevole contro il Real Madrid, ha parlato della situazione di Edin Dzeko. Queste le sue parole:”Dzeko domani giocherà dall’inizio, il nostro gioco verte intorno a Edin. È un grande calciatore e non prendiamo in considerazione una sua uscita. Conto assolutamente su di lui. Icardi? È un grande calciatore ma come ho detto dall’inizio parlo solo dei miei giocatori, in questo momento non è qui e quindi resto fedele al mio principio. Lui, come altri giocatori, è di assoluto valore”.

Foto: Twitter Roma