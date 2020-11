Fonseca: “Dzeko è pronto per domani. Ho visto tutte le partite del Napoli e mi aspetto una gara molto difficile”

Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli:

“Scudetto? Penso che siamo all’inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazione, ma non ho dubbi che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi ci sono altre squadre che possono avvicinarsi a questi due club, ma è presto per dirlo.

Domani Dzeko giocherà, è pronto. Mancini e Ibanez oggi si sono allenati, ci sono grandi chance di vederli in campo.

Sorrido poco ultimamente? Sono così perchè mi concentro sulla partita.

Il Napoli? Ho guardato tutte le loro partite, sono forti e coraggiosi. Mi aspetto una gara difficile perchè anche quando hanno perso non meritavano di farlo. Tutte le partite sono difficili”.

Foto: Twitter ufficiale Roma