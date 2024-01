Fonseca: “Djalò è pronto per la Juve. È molto veloce e bravo ad impostare”

Paulo Fonseca, allenatore del Lille, ha parlato di Tiago Djalò, difensore vicino alla Juventus.

Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “È difficile trovare in giro un difensore centrale veloce come Tiago. La sua principale virtù è la velocità, è un giocatore molto molto rapido, ma anche bravo con il pallone tra i piedi, in fase di impostazione. Sa giocare semplice, in modo essenziale. Ed è bravo anche nel posizionamento difensivo. È bravo anche nella marcatura, è uno che sa farsi rispettare. È pronto per la Juve e per Allegri”.

Foto: Twitter Lille