Fonseca: “Difficile un mio ritorno da allenatore in Italia. Leao? Potenzialmente è da Pallone d’oro”

09/10/2025 | 23:56:34

Paulo Fonseca allenatore.del Lione, ha parlato a Sportitalia sulle sue ultime esperienze.

Queste le sue parole: “Se c’è un senso di incompiuto per com’è finita l’esperienza al Milan? Non penso tanto al futuro, non penso al ritorno in Italia. Solo per vivere, voglio vivere lì perché è un Paese che mi piace molto ma sarà difficile che io torni ad allenare lì. Penso che quella al Milan sia stata una grandissima esperienza, mi ha portato tanto. È stato un momento di evoluzione per me, mi dispiace per come siano finite le cose. Sono una persona che ha sentimenti positivi”.

Fonseca ha poi proseguito così sul Diavolo: “Non devo interferire sul momento del Milan, lì ho lasciato tanti amici, come a Roma. Sono persone che restano nel mio cuore”.

Infine, la battuta su Leao: “Posso dire che Rafa potrebbe essere un Pallone d’Oro, potrebbe essere il miglior calciatore del mondo ma la situazione ora è questa. Non voglio interferire con il momento del Milan”.

Foto: sito Lione