Fonseca: “Deluso dal Milan, per cambiare idee di gioco ci vuole tempo. Amorim? Cardinale lo ha accolto…”

18/07/2026 | 12:00:56

Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan e della Roma, ora al Lione, ha parlato a Sportweek su cosa non sia funzionato a Milanello.

Le sue parole: “Sono deluso perché due anni fa venni chiamato per cambiare lo stile di gioco della squadra. ‘Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversario’ mi fu detto. Perfetto risposi, è la mia stessa idea di calcio. La verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Io ero avviato su su quella strada e, dopo di me, non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina”.

L’esonero: “Sono andato via molto calmo perché ho fatto di tutto per cambiare il Milan. Per difenderlo. Sono uscito con la coscienza a posto perché ho sempre messo il Milan davanti a tutti. Ho sempre difeso il club prima dei giocatori, che non sono più importanti del Milan. In Italia, invece, spesso i giocatori “pesano” più del club. Se qualcuno, pure forte, non meritava, con me non giocava. Sono stato criticato, ma io ho avuto il coraggio di difendere il Milan. Spero che tutti abbiano capito che non puoi permetterti di avere elementi che non danno tutto per il Milan”.

Ora Amorim: “Ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c’era Cardinale ad attenderlo. Quando arrivai io non c’era nessuno. È difficile uscire con sentimenti negativi, ho lavorato con persone fantastiche. Non parlo di giocatori o dirigenti, ma del personale di Milanello”.

Ritorno in Italia: “Io ho una passione per l’Italia, ma la vostra filosofica calcistica non si vede da nessun altra parte. Non si valorizza il bel calcio, conta solo vincere. Però mai dire mai. La Roma? Sono stati due anni meravigliosi. La squadra ha giocato benissimo, alla prima stagione abbiamo fatto 70 punti: solo Gasperini ha superato quella soglia”.

Foto: X Lione