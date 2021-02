Fonseca: “Cristante non recupera, possibile Spinazzola dietro. Zaniolo? Non importa quando torna ma come”

Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani della sua Roma contro il Benevento: “Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra con il Braga. I giocatori hanno fatto oltre i loro ruoli. Questo tipo di mentalità voglio nella nostra squadra”

Su Spinazzola possibile centrale di difesa: “Cristante non è pronto per giocare. Spinazzola è una possibilità che giochi come difensore centrale. Il modulo ha influito sul rendimento di Leo, giocare in questo modo lo favorisce. Giocando di più chiaramente ha più fiducia”.

Sul favorito per la maglia da titolare fra Borja e Dzeko: “Vedrete domani”

Su Zaniolo: “Stiamo lavorando soprattutto affinché Zaniolo torni al meglio. Con il lavoro che stiamo facendo non è importante il mese o il giorno, ma farlo bene. La voglia di Zaniolo è importante in questo processo”

Foto: Twitter Roma