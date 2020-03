Fonseca: “Conosco bene Lopetegui, entrambi vogliamo giocare a calcio. A Siviglia senza paura”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato una intervista a EFE soffermandosi sulla gara col Siviglia in Europa League: “Ci saranno due squadre con idee di gioco molto offensive. Conosco molto bene Lopetegui, è stato il mio successore al Porto, è una persona e un allenatore che ammiro molto. Roma e Siviglia sono due squadre che vogliono dominare la palla, giocare e creare situazioni offensive. Il Siviglia viene da alcuni buoni risultati e la Roma è in un buon momento ed è motivata. Non abbiamo paura, andiamo là senza paura, anche se abbiamo molto rispetto per il Siviglia, che è una squadra molto forte”.