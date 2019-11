Fonseca: “Vorrei non parlare di arbitri. Pastore? Questione fisica”

“Giocheremo contro una squadra molto forte”. L’ha presentata così, Paulo Fonseca, la sfida della sua Roma contro il Napoli, che aprirà l’undicesima giornata del campionato di Serie A, aggiungendo poi, sulla possibile rivalità Champions fra i due club: “Non penso più in là che a domani. Conta solo la gara dell’Olimpico”.

Su Smalling: “La prima volta che abbiamo parlato di lui è stata su un’indicazione di Petrachi, che mi ha proposto questa possibilità. Si è adattato totalmente, sta giocando bene. Per noi è importante, è un calciatore forte. Mancini di nuovo in difesa? Può essere”.

De Laurentiis si è scagliato contro Rizzoli e Nicchi dopo Napoli-Atalanta: “Non commento le sue parole, è un’opinione di un presidente che rispetto. Abbiamo visto molti errori, ma tutti non vorrebbero sbagliare in campo. A fine partita, domani, mi aspetto di non dover parlare dell’arbitro”.

Chiosa finale su Pastore: “Per me è solo una questione fisica. Sta bene e sta giocando su buoni livelli. Poi non abbiamo molte altre soluzioni in questo momento, quindi andiamo avanti con lui. Cetin? Può giocare, sta imparando ogni giorno”.

Foto: Roma Twitter