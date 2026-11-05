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Fonseca: “Conceicao? Il Milan lo aveva già preso mentre ero in panchina, ho dovuto svuotare l’armadietto di fretta per farlo entrare”

05/11/2026 | 15:09:02

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Prime parole da nuovo allenatore dello Sporting Lisbona per Paulo Fonseca, che ha svelato un retroscena sul suo esonero dal Milan: “Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato (Conceiçao, ndr). Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n’era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali”.
foto x sporting